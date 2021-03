Handelsverband/DMS: Webinar: Teleshopping 2.0

Am 23. März präsentieren der Handelsverband und Digitale Mediensysteme, wie sich Social Media und E-Commerce vereinen lassen.

"Live-Shopping zählt zu den größten Trends im Handel, und das zu Recht. Das Shopping in Echtzeit via Livestream bietet den Händlern eine großartige Möglichkeit, Produkte mithilfe von Influencern zu bewerben und gleichzeitig die Kundenbindung zu stärken. Was im stationären Handel funktioniert – das Vorführen und Erklären von Produkten – kann auch online funktionieren, denn Live-Shopping ist im Prinzip wie ein klassischer Einkaufsbummel mit Freunden", ist Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will überzeugt.

Zu den Unternehmen, die den Vertriebsweg in Österreich umsetzen, zählt Digitale Mediensysteme. Gemeinsam mit dem Handelsverband präsentieren die Kooperationspartner am 23. März von 17:00 bis 18:30 Uhr, wie Live-Shopping umsetzbar ist. Hier kann man sich zu dem kostenlosen Webinar anmelden.