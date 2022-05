Edeka

Edeka will die Kunden mit Qualität zu Discount-Preisen überzeugen.

Die Inflation ist hoch, Verbraucher achten auf die Preise – und greifen dabei immer häufiger zu Handelsmarken. Edeka reagiert darauf mit einer neuen Werbekampagne. Das Motto des Auftritts tauchte bereits vor Kurzem bei der Vorstellung der Edeka-Jahreszahlen auf.

"In jedem Edeka steckt ein Discounter": Unter diesem Motto wirbt Deutschlands größter Lebensmittelhändler ab sofort in TV, Radio, Online, am POS und durch Kooperationen mit Influencern