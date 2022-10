Hervis: Upgrade für den Hervis SportsClub

Das Kundentreue-Programm des Sporthändlers erhält eine App, die den Kunden viele Mehrwerte bieten soll.

Ob shoppen mit nur einem Klick oder sich mittels Storefinder zum nächsten Standort navigieren zu lassen – die App bietet Kund*innen in Echtzeit Informationen zum Sortiment, Services, Angeboten, Flugblättern von Hervis. "Um die Kundenbedürfnisse am Puls der Zeit zu erfüllen, ist uns mit unserer neuen Hervis-App ein wichtiger nächster Schritt gelungen. Damit gestalten wir das Hervis-Erlebnis noch smarter, persönlicher und praktischer, denn wir gehen mit der neuen App-Lösung noch individualisierter auf unsere Kundinnen und Kunden ein und bieten dadurch neue Leistungen und zusätzlichen Mehrwert", betont Hervis-Geschäftsführer Oliver Seda.

Zukünftig wird die App weiter ausgebaut, so lassen sich biometrische Erfassungen wie die Sattel- oder Fuß-Analyse in den Filialen, im SportsClub für die spätere Verwendung speichern. Das soll wiederum den Einkauf am Mobilgerät vereinfachen und die Beratung vereinfachen. Klassische Features wie das Sammeln von Treuepunkten bleiben ebenfalls erhalten. Die App launcht in den sechs Hervis-Ländern Österreich, Deutschland, Slowenien, Kroatien, Ungarn und Rumänien gleichzeitig.