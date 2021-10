Rewe Group

Nach internen Tests lässt Rewe seit dem heutigen Dienstag normale Kunden in seinen Pick&Go-Markt in Köln. Es ist das erste Geschäft in Deutschland, in dem Sensoren und Künstliche Intelligenz jede Form des Scannens überflüssig machen. Neben "Pick&Go" ist auch ein Checkout an Kassen möglich.

Ab sofort ist das Einkaufen von Lebensmitteln ganz ohne das Passieren einer Kasse auch in Deutschland möglich: Im Rewe-Supermarkt in der Kölner Zeppelinstrasse können Kunden sich beim C