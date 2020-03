Hofer: Chefinnen mit Charme

Hofer

Karin Sommer-Margreitner, Filialleiterin aus Graz.

In Sachen Karriere sind die Damen mit einem Frauenanteil von 80 Prozent im Unternehmen klar am Zug. Zum 43. Weltfrauentag zeigen drei Powerfrauen, wie sie Beruf, Familie und Freizeit in Einklang bringen.