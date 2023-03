Hofer nutzt die Osterzeit, um seinen im Großraum Wien verfügbaren Online-Lieferdienst für Lebensmittel zu pushen.

Von 1. bis 30. April 2023 erlässt Hofer in Kooperation mit Lieferdienst Roksh bei allen Bestellungen ab einem Mindestbestellwert von 49 Euro die Zustellgebühren. Davon ausgenommen ist jedoch die Option Express-Lieferung, bei der noch am selben Tag binnen einer Stunde oder binnen drei Stunden zugestellt wird. Sprich die 4,90 Euro, die sonst bei Lieferungen ohne Zeitraumangabe von 8.00 bis 19.00 Uhr in Rechnung gestellt werden , entfallen. Hofer möchte mit dieser Aktion zum einen möglichst viele Menschen dazu animieren, das Lieferservice einmal neu zu testen, aber auch Bestandskunden für weitere Bestellungen locken.