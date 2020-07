Der Diskonter verlost im Rahmen des Sommergewinnspiels prall gefüllte Wickeltaschen mit Produkten der Exklusivmarken "Zurück zum Ursprung" und Mylove sowie ein persönliches Treffen mit Moderatorin Kati Bellowitsch.

Bei Hofer wird pünktlich zu den Sommerferien nicht der Koffer, sondern die Wickeltasche gepackt. Zwischen 13. und 31. Juli haben Kunden die Möglichkeit beim "Zurück zum Ursprung"-Sommergewinnspiel mitzumachen. Zu gewinnen gibt es insgesamt 30 Wickeltaschen vollgefüllt mit Babynahrung von "Zurück zum Ursprung" und Pflegeprodukten von Mylove. Zusätzlich werden 15 exklusive Treffen in gemütlicher Runde mit Babynahrungsbotschafterin und Moderatorin Kati Bellowitsch verlost. Um mitzumachen werden die Teilnehmer über Facebook und Instagram aufgerufen, mit Hilfe von Emojis aufzuzeigen, was denn alles für einen kurzen Trip bzw. einen Urlaub unbedingt in die Wickeltasche muss - der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Informationen zum Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen unter: zurückzumursprung.at.