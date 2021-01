Hofer: Hofer auf Lehrlingssuche

Der Diskonter nimmt österreichweit noch 180 Lehrlinge auf.

Hofer sucht auch 2021 wieder junge Menschen, die sich für eine Lehre im Lebensmitteleinzelhandel, der sich 2020 als äußert krisensichere Branche gezeigt hat, interessieren. In den mehr als 525 Filialen in ganz Österreich bietet der Diskonter zahlreiche wohnortnahe Jobmöglichkeiten, die den Grundstein für eine Karriere im Lebensmittelhandel legen. Neben der Ausbildung in der Filiale und der Berufsschule stehen Lieferantenbesuche, Lehrlingsworkshops und actionreiche Team-Events am Programm. Hinzu kommt ein überdurchschnittlich hohes Lehrlingsentgelt in Höhe von 1.000 Euro im ersten Lehrjahr, 1.240 Euro im zweiten und 1.580 Euro im dritten Lehrjahr (Stand 2021).

Nähere Informationen über die Karriere sowie die Bewerbungsmöglichkeiten bei Hofer, gibt es unter karriere.hofer.at.