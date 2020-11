Hofer: Hofer-Song mit Weihnachts-Twist

Ab sofort sorgt die Weihnachts-Version des Hofer-Austropop-Songs für einen festlichen Ohrwurm.

Hofer Weihnachtssong

Man kann vom Hofer-Song halten was man will, aber er war ein marketingtechnischer Geniestreich, der noch stundenlang in den Ohren nachhallt. Denn "Du und ich und jeder weiß - alle kaufen alles ein zum Hofer-Preis!" Kein Wunder also, dass dieser insgesamt drei Millionen Aufrufe auf Youtube hatte, auf Platz 1 der österreichischen Spotify-Charts lag und auf Facebook 1,7 Millionen User erreichte. Höhepunkt war aber wohl die Auszeichnung mit dem Staatspreis Werbung in der Kategorie "Gesamtkampagne", welche der vom Diskonter und der Agentur Ogilvy gemeinsam geschaffenen Austropop-Kampagne am 10. November 2020 verliehen wurde.Nun geht der Song in eine zweite Runde. Gleiche Melodie, aber neues Arrangement. Statt auf Bergkulissen setzt der Diskonter auf weihnachtliche Vorfreude mit allem, was die Hofer-Produktwelt so zu bieten hat, von Backutensilien bis zur Mandarinen. Neben den Hofer-Exklusivmarken wie beispielsweise Gourmet oder Choceur stellt der Weihnachtssong auch den neuen Hofer Online-Adventkalender ins Rampenlicht, bei dem Kunden täglich ein Türchen unter adventkalender.hofer.at öffnen und so verschiedene Preise gewinnen können. Eines vermittelt der Song dabei ganz deutlich: "Das Christkind und ein jeder weiß, alle schenken allen was zum Hofer-Preis." Und das wird man bei dem neuerlichen Ohrwurm sicher nicht so schnell vergessen.