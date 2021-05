Hofer: "Ich bin häufig länger genießbar"

Hofer setzt ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung und versieht das Mindesthaltbarkeitsdatum mit dem Logo: "Datum überschritten? Ich bin häufig länger genießbar".

Bis zum 2. Mai landen rechnerisch alle Lebensmittel im Müll. Laut WWF entsteht rund die Hälfte der in Österreich vermeidbaren Lebensmittelabfälle in privaten Haushalten. Verstärkt wird diese Problematik häufig durch das Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums, obwohl Lebensmittel oft auch danach noch problemlos genießbar wären. Hannes Royer, Vereinsobmann von "Land schafft Leben" betont: "In Österreich landen pro Jahr knapp eine Million Tonnen vermeidbare Lebensmittelabfälle im Müll. Lebensmittel, die gesät, geerntet, produziert und verpackt wurden. Das muss nicht sein. Wir sagen fälschlicherweise gerne, Produkte sind nach Überschreitung des Mindesthaltbarkeitsdatums 'abgelaufen'. Dieser Begriff suggeriert, dass das Lebensmittel zu dem Zeitpunkt entsorgt werden muss, was aber sehr oft nicht der Fall ist. Es heißt nicht umsonst ‚mindestens haltbar bis‘ und nicht 'ab sofort ungenießbar'." Dem möchte Hofer nun entgegensteuern und initiiert das Logo "Datum überschritten? Ich bin häufig länger genießbar" als zusätzlichen Erklärungshinweis zum Mindesthaltbarkeitsdatum bei Produkten wie beispielsweise Backwaren, Teigwaren, Cerealien, Fruchtsäften, Molkereiprodukten, Wurstwaren und Eiern. Der Diskonter fordert, dass man sich bei den Lebensmitteln auf seine Sinne verlassen kann. Wirkt ein Lebensmittel hinsichtlich Optik, Geruch, Beschaffenheit und Geschmack noch genießbar, kann es auch nach dem Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums noch verzehrt werden.