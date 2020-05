Hofer kooperiert mit aktuell rund 4.000 Zurück zum Ursprung Bio-Bauern, die auch in Zeiten des Coronavirus als verlässliche Lieferanten fungieren.

Seit mittlerweile 14 Jahren gibt es bei Hofer die Exklusivmarke Zurück zum Ursprung. Deren Kernelemente sind laut Hofer Nachhaltigkeit, Transparenz, Regionalität und Fairness gegenüber Bauern. "Die Zusammenarbeit ermöglicht es den Zurück zum Ursprung Bio-Bauern und -Bäuerinnen in ihre Betreibe zu investieren, krisenfest zu wirtschaften und auch nachfolgenden Generationen eine Perspektive in der Landwirtschaft zu bieten", betont Hofer in einer Aussendung. Gleichzeitig möchte sich der Diskonter "für die wertvolle Zusammenarbeit bedanken, auf die man sich auch in schwierigen Zeiten verlassen kann". Unter der Marke Zurück zum Ursprung werden zurzeit etwa 450 Bio-Produkte aus Österreichs Regionen angeboten - von den Murtaler Berggebieten bis zum niederösterreichischen Marchfeld.