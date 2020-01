HOFER und „Zurück zum Ursprung“ verlosen unter Schulklassen 3x1 Naturerlebniswoche in der Alpenschule Tirol

Alpenschule Tirol

Für die Schülerinnen und Schüler der drei Gewinnerklassen geht es „Zurück zum Ursprung“ in die Alpenschule Westendorf.

Raus aus der Klasse und eintauchen in das Leben der Bergbauern: Die BIO- und Nachhaltigkeits-Exklusivmarke „Zurück zum Ursprung“ von HOFER veranstalten zusammen mit der Alpenschule Westendorf und Landwirten aus der Umgebung - darunter auch viele „Zurück zum Ursprung“-Bauern - regelmäßig Naturerlebniswochen für Schulen aus ganz Österreich. Unter dem diesjährigen Motto „Klimaschützer*innen gesucht - Weitergehen fürs Klima!“, können drei Klassen nun einen solchen Wochenaufenthalt in der Alpenschule Westendorf in den Kitzbüheler Alpen gewinnen. Auf die Gewinner wartet auf 1.100 Metern Seehöhe ein Bauernhof zum Mitmachen. Das Erlebnis-Paket umfasst einen einwöchigen Aufenthalt für die ganze Klasse. HOFER übernimmt sämtliche Kosten bis hin zu An- und Abreise. Mitmachen können Schülerinnen und Schüler aller österreichischen Schulen im Alter von 7 bis 12 Jahren.Um am Gewinnspiel teilzunehmen, muss von der Klasse ein Projekt zum Thema „Klimaschutz rund um Lebensmittel“ entwickelt werden. Sei es durch ein Aufklärungsprojekt zur Haltbarkeit und Genießbarkeit von Lebensmitteln oder die Einführung eines Wurmkompostierers, um Essens- und Pflanzenreste zu wertvollem Humus umzuwandeln, der CO2 langfristig bindet, oder gar die Umstellung der Schulkantine auf regionale BIO-Lebensmittel – dem Erfindungsreichtum sind keine Grenzen gesetzt. Eingereicht werden sollen Idee und Konzeption des Projektes, wobei die Präsentation nicht am Computer erstellt werden darf. Diese soll von den Schülerinnen und Schülern selbst kommen - zumindest in Form einer selbstgestalteten A4-Seite pro Kind. Die Projekte können bis 27. März 2020 eingereicht werden. Die drei Gewinnerklassen werden Mitte April verständigt, der Aufenthalt in der Alpenschule findet im Mai oder Juni 2020 statt. Mehr Informationen zum Gewinnspiel unter: zurueckzumursprung.at