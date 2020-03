Hofer: Öffnungszeiten auf 18 Uhr verkürzt

Diskonter Hofer schließt seine Filialen ab 30. März bereits um 18 Uhr, um seine Mitarbeiter, die gerade Außerordentliches leisten, ein wenig zu entlasten.

In einer Unternehmens-Aussendung heißt es dazu: "Unter dem Motto gemeinsam schaffen wir das leisten 12.000 Mitarbeiter täglich außerordentlichen Einsatz, um die Versorgung der Kunden sicher zu stellen. Da gerade in dieser Zeit Zusammenhalt und Familie im Vordergrund stehen, wird Hofer seinen Mitarbeitern bis auf Weiteres mehr Freizeit ermöglichen und seine Filialen bereits um 18 Uhr schließen." Die neue Regelung gilt ab kommenden Montag, den 30.März 2020, österreichweit für alle Filialen. Ausnahmen bilden der Gründonnerstag und der Karfreitag, an diesen beiden Tagen bleiben die Hofer-Filialen bis 19 Uhr geöffnet.