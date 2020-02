Hofer bietet zahlreiche Möglichkeiten für Praktika, Praxissemester und Ferialjobs - mit Karrierepotential, wie die Erfolgsgeschichte von Magdalena Mayer zeigt.

Die 24-jährige hat während ihres Studiums ein zweimonatiges Praktikum im Bereich "Customer Interaction" in der Hofer Zentrale in Sattledt begonnen. Heute ist sie als Mitarbeiterin im Fachbereich tätig und arbeitet an Projekten im digitalen Bereich und im eBusiness mit und führt Marktanalysen durch. "Der Vorteil daran ist, dass ich vieles aus meinem Masterstudium gleich in der Praxis anwenden kann und diese Erfahrungen wiederum an der Universität beziehungsweise an der Fachhochschule einsetzen kann - das ist eine perfekte Kombination für mich“, sagt Mayer, die das berufsbegleitende Joint-Masterstudium "Digital Business Management" an der Fachhochschule Oberösterreich und an der Johannes Kepler Universität in Linz absolviert.Hofer wirbt mit einem vielfältigen Tätigkeitsgebiet, das weit über das klassische Kaffee kochen, Akten vernichten oder kopieren hinausgeht. Das unterstreicht auch Mayer, die bereits während ihres Praktikums bei Meetings dabei war und gemeinsam mit ihren Kollegen Marktanalysen und Reports im Customer Interaction-Bereich verantwortete: "Hofer bietet neben abwechslungsreichen Aufgaben und einem attraktiven Gehalt auch Benefits wie täglich frisches Obst und Gemüse sowie die Möglichkeit, an Teambuilding-Aktionen oder Networking-Events teilzunehmen - da ist echt für jeden was dabei!" Unter www.karriere.hofer.at kann man sich noch bis März für ein Praktikum in den Bereichen Supply Chain, IT, Customer Interaction, Corporate Buying, Recht und Buchhaltung bewerben.