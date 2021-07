Hofer: Pfandflaschentest bei Hofer

In acht ausgewählten Filialen in Oberösterreich erprobt Hofer aktuell den Einsatz von Mehrweggebinden bei Bier, Mineralwasser, Limonade und Milch.

Hofer

Mit weißer Schrift auf grünem Untergrund kennzeichnet Hofer die Pfandrücknahmemöglichkeiten in acht Filialen in Oberösterreich.