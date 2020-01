Hofer: Spielerisches Lehrlingsschnuppern

33 Jugendliche haben sich im Rahmen des "Next Hofer Generation"-Events in zwei Wiener Filialen auf spielerische Weise rund um das Aufgabengebiet als Lehrling im Lebensmittelhandel informiert.

Die Hofer Filialen in Floridsdorf und Liesing luden interessierte Jugendliche zum Schnuppernachmittag und gaben Einblicke in der Lehre bei Hofer. Auf dem Stundenplan stand alles vom Kassieren bis hin zum Semmelbacken in der Backbox. Kleiner Höhepunkt war ein Gewinnspiel, bei dem man unter anderem ein Lehrlingsgehalt im ersten Lehrjahr von 920 Euro gewinnen konnte.Österreichweit werden bei Hofer 170 Lehrlinge gesucht. Der Discounter verspricht seinen Nachwuchstalenten neben einer Top-Ausbildung auch spannende Events, wie Teambuilding-Tage oder Exkursionen in die Hofer eigene Schokoladenfabrik, sowie überdurchschnittliche Lehrlingsgehälter. Außerdem ist eine Lehre mit Matura möglich. Für sein Engagement im Lehrlingsbereich erhielt Hofer bereits das Zertifikat "Great Start! Zertifizierter Lehrbetrieb", außerdem holte sich der Lebensmittelhändler den Branchensieg bei der Best Recruiters-Studie.Über den Online-Lehrstellenfinder www.hoferlehre.at können sich interessierte Jugendliche über die aktuell offenen Lehrstellen bei HOFER informieren und auch gleich bewerben