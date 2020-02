Hofer: Stark und beliebt

Hofer wurde laut Kundenbefragungen von market institut und Marketagent nicht nur zur stärksten Marke, sondern auch zum beliebtesten Lebensmittelhändler in Österreich gewählt.

"Nachhaltiges und innovatives Wirtschaften machen sich bezahlt", heißt es von Seiten von Hofer im Hinblick auf die jüngsten Marktforschungsergebnisse. Allen voran steht der Gesamtsieg bei den Market Quality Awards 2019. Das market institut hat hierfür zwischen Jänner und Dezember 2019 46.000 Online-Kundenbefragungen in den Bereichen Key Performance, Brand Drive und Corporate Responsibility durchgeführt. Dabei erzielte Hofer nicht nur mit 721 Indexpunkten die beste Gesamtbewertung, der Diskonter landete auch bei allen drei Einzelwertungen (Key Performance; ~275 IP, Rang 1; Brand Drive: ~328 IP, Rang 1; Corporate Responsibility: ~118 IP, Rang 3) auf dem Siegertreppchen. Darüber hinaus wurde Hofer via Brand.Swipe, ein Tool zur intuitiven Markenbewertung des digitalen Markt- und Meinungsforschungsinstituts Marketagent, zum beliebtesten Lebensmittelhändler "gewischt". Im Gesamtranking belegte Hofer unter den 1.131 gelisteten Marken den 4. Rang.Für Hofer liegt das Erfolgsrezept im Preis-Leistungsverhältnis, dem Fokus auf Regionalität und der Qualität, die sich in zahlreichen Gütesiegeln und Testurteilen ausdrücken, begründet - aber auch in puncto Glaubwürdigkeit. Letztes bestätigt auch die Erhebung von Marktagent. Demnach landete Hofer in Sachen Vertrauen auf dem 8. und bei Authentizität auf dem 4. Platz.