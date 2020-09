Hofer: Welcome Day für 184 Hofer-Lehrlinge

Der Diskonter begrüßte im Rahmen eines Welcome Days Anfang September 184 junge Fach- und Führungskräfte von morgen.

Rechtzeitig zum Lehrstart Anfang September veranstaltete Lebensmittelhändler Hofer einen Welcome Day, um die jungen Kollegen in Spe gebührend willkommen zu heißen. Dabei stand neben Infos über die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau bzw. zum Einzelhandelskaufmann das Kennenlernen der eigenen Filiale am Programm. Dabei wurden selbstredend alle Sicherheitsmaßnahmen eingehalten, versichert der Diskonter. Damit prägten heuer Maske und Mindestabstand den Auftakt ins neue Lehrjahr.

Interessierte Schüler können sich über den Online-Lehrstellenfinder unter karriere.hofer.at über die aktuell offenen Lehrstellen bei Hofer informieren und sich mit Motivationsschreiben, Lebenslauf und Foto sowie den Zeugniskopien der letzten zwei Schulstufen auch jederzeit direkt online bewerben.