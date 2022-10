Hofer: Zweite Chance als Eigenmarke

Mit "Rettenswert" verarbeitet Hofer landwirtschaftliche Lebensmittelüberschüsse zu Pestos, Aufstrichen und Chutneys.

Laut aktuellen Studien landen 40 Prozent der Lebensmittel entlang der Produktionskette – also vom Feld bis zum Haushalt - im Müll. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsinitiative "Heute für Morgen" setzt sich Hofer bereits seit Jahren aktiv gegen das Wegwerfen von Lebensmittel ein. Auch das Unternehmen Unverschwendet verfolgt seit 2015 die Mission, so viel Obst und Gemüse wie möglich vor der Tonne zu bewahren. Gemeinsam wurde nun die Eigenmarke "Rettenswert" geschaffen, bei der Überschüsse aus der Lebensmittelproduktion weiterverwertet werden. Mehr dazu Pixel-Shot-stock.adobe.com Lebensmittelverschwendung Das Ausmaß von Food Waste Die Boston Consulting Group thematisiert die Lebensmittelverschwendung bis zum Jahr 2030. Heute landen jährlich etwa 1,6 Milliarden Tonnen Lebensmittel während Produktion, Transport, Verarbeitung oder schließlich in den Haushalten im Müll. Wenn da nicht etwas grundlegend passiert, wird es schlimmer. "Als erster Lebensmittelhändler, der Überschüsse aus der gesamten vorgelagerten Wertschöpfungskette rettet, sind wir damit Impulsgeber in der Branche. Kundinnen und Kunden wiederum erhalten einwandfreie Produkte und schützen so gemeinsam mit Hofer die Umwelt, indem Lebensmittelüberschüsse reduziert werden. Die Zusammenarbeit mit Unverschwendet ist somit für Hofer die ideale Ergänzung, um Lebensmittelverschwendung weiter einzudämmen", so Horst Leitner, CEO von Hofer.