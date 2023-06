Hofer/dm/MPreis: Startschuss für KI im Handel

Emanuel Corso - stock.adobe.com

CASH befragte Hofer, MPreis und dm, wie Künstliche Intelligenz ihre Arbeitswelt jetzt bereits verändert und was in Zukunft geplant ist.

Einerseits steckt Künstliche Intelligenz in einigen Bereichen noch in den Kinderschuhen und liefert oft noch generische oder falsche Antworten. Andererseits hat sie in Bildverarbeitung, Sprache,