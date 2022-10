Auf diese Programmpunkte und Top-Speaker:innen können sich die Gäste des ersten HORIZONT Werbewirkungsgipfels - powered by Willhaben.at am Vormittag freuen.

Am 8. November lädt HORIZONT zum ersten Werbewirkungsgipfel ins Wiener Allianz Stadion. Der eintägige Kongress liefert relevante Insights zur aktuellen Werbewirkungsforschung, Mediaplanung und Kampagnenkreation.



Am Vormittag dreht sich alles um den Themenblock "Werbewirkung warum eigentlich?": Umerfolgt die Begrüßung und Eröffnung des Events durch, Chefredakteur HORIZONT, gefolgt vom "Auftakt: Aufruf, Wunsch an die Werbewirkung" um. Anschließend () präsentiert, Chief Operating Officer/Gesellschafterin des Österreichischen Gallup-Instituts, exklusive Studien-Ergebnisse. Hier werden aktuell in der Branche Themen wie Verteilung der Budgets, Wirkungsnachweise und -Missstände aber auch Messbarkeit und eingesetzte technologische Tools unter Marketing-Entscheider:innen abgefragt und dann vor Ort präsentiert. Diese Ergebnisse werden vonvon den Branchenxpert:innen, CEO Mindshare Österreich,, Präsident, International Advertising Association (IAA) und CEO Scholz & Friends Wien, sowie, Head of Group Marketing, Raiffeisen Bank International AG, gemeinsam diskutiert.