Seit Ende März unterstützt das City Center Amstetten (CCA) als wichtiger Nahversorger die Menschen in Amstetten sowie in einem Umkreis von zehn Kilometer mit einem raschen und kostenlosen Lieferservice.

Einfach und rasch bis vor die Haustüre

Mit dem Service konnten vielen Menschen in der Umgebung der Alltag ein Stück weit erleichtert werden. „Unsere Aufgabe ist es, für die Menschen in der Region da zu sein und sie – in guten wie in schlechten Zeiten – möglichst gut und umfassend zu versorgen. Wir nehmen diesen Auftrag sehr ernst und haben daher den gratis Lieferservice ins Leben gerufen, mit dem wir aktuell bereits über 100 Kunden unterstützen konnten. Umso mehr freut es uns, dass der Zuspruch für die Aktion so groß und die Rückmeldungen so positiv sind. Unser Team organisiert die Bestellungen und alle teilnehmenden Partner unterstützen sie großartig dabei – dafür ein großes Dankeschön“, so Centerleiter Hannes Grubner.Die Lieferung erfolgt dabei bis spätestens 13 Uhr des Folgetages (ausgenommen Sonn- und Feiertage). Wichtig: Die Mindestbestellmenge beträgt 20 Euro. Die Bezahlung ist sowohl mit Bargeld, als auch per Bankomatkarte möglich. Rabatte, Stammkundenkarten sowie CCA-Geschenkkarten sind allerdings nicht einlösbar. Geliefert wird in die Stadt Amstetten und der Katastralgemeinden in einem Umkreis von 10 Kilometern vom CCA, die Kosten für die Lieferung trägt das Center.Bestellungen unter: office@ccamstetten.at oder 07472 / 66 565