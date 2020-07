Centerleiter Hannes Grubner und Hubert Spreitz kündigen die neue CCA-Produktlinie bei Mostland an.

Die Marke CCA präsentiert ihr Genussangebot exklusiv beim Spezialitätenhändler Mostland, der am 25. Juli von 10 bis 16 Uhr zur Verkostung einlädt.

Wenn die Produkte gut angenommen werden soll das Sortiment künftig ausgeweitet werden. Übrigens: Am 25. Juli 2020 lädt der Spezialitätenhändler Mostland im City Center Amstetten zwischen 10 und 16 Uhr zur Verkostung von Heumilchkäse und Eis vom Genussbauernhof Schmiedbauer.

Neben vitaminreichen Genussprodukten aus dem Mostviertel wie Apfel-, Birnen-, Karotten- und Birne-Orangen-Saft, bietet die neu gelaunchte CCA-Produktlinie unter anderem auch Marmelade, Cider sowie Apfelchips. „Das Mostviertel bietet eine große Vielfalt an Spezialitäten, die nicht nur schmackhaft, sondern auch gesund sind. Das macht sie so beliebt bei unseren Besuchern. Wir freuen uns deshalb wirklich sehr, dass wir nun gemeinsam mit Mostland sogar eine eigene CCA-Produktlinie mit Köstlichkeiten aus der Region anbieten können“, so CCA-Centerleiter Hannes Grubner.