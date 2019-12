Beste Weihnachtsstimmung bei EKZ Rosenarcade Tulln und CCA Amstetten.

Rosenarcade und CCA melden einen Anstieg der Besucherfrequenz im Weihnachtsgeschäft: In Tulln hat man am vergangenen Samstag, dem Samstag vorm dritten Advent, bereits um 14 Uhr über 8.000 Besucher gezählt, in Amstetten waren es über 9.000. Vor allem mit dem Gutscheinverkauf sind Katharina Gfrerer (Rosenarcade) und Hannes Grubner (CCA) sehr zufrieden. In beiden Einkaufszentren gibt es übrigens Sonderöffnungszeiten: Am 24. Dezember von 9 bis 13 Uhr, und ebenso am Silvestertag.