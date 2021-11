IHaM: Die Folgen von Lockdown #5

Die Ereignisse überschlagen sich, daher bringt das Institut für Handel, Absatz und Marketing (IHaM) der Johannes Kepler Universität Linz ein Update für die erst kürzlich erschienene Analyse der wirtschaftlichen Auswirkungen des anstehenden Lockdowns.

Lockdown für die gesamte Bevölkerung in Oberösterreich und Salzburg

In Oberösterreich fehlen dem Handel aktuell 5,3 Millionen Euro pro Tag, in Salzburg sind es rund 2 Millionen. Durch die Ausdehnung des Lockdowns auf die gesamte Bevölkerung ab Montag entfallen die Umsätze in den betroffenen Einzelhandelsbranchen komplett. Pro Tag wird sich der Umsatzentgang in Oberösterreich dementsprechend auf 18,8 Millionen Euro und in Salzburg auf 7,2 Millionen belaufen.