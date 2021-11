Laut dem Linzer IHaM-Institut geht dem Non-Food-Handel durch den Lockdown für Ungeimpfte ein Viertel des Umsatzes verloren. Ein kompletter Lockdown würde den Handel 115 Mio. Euro täglich kosten.

Damit fallen die Auswirkungen deutlich geringer als in den vorangegangenen Lockdowns. So kostete der erste harte Lockdown vor Ostern 2020 den Handel rund 110 Millionen Euro täglich, der zweite Lockdown vor Weihnachten 2020 sogar 130 Millionen Euro pro Tag.Berücksichtigt wurde vom IHaM in seiner Berechnung das zur aktuellen Jahreszeit übliche Umsatzniveau, der Anteil der nicht geimpften Bevölkerung in den jeweiligen Alterskategorien sowie die durchschnittlichen Ausgaben im Non-Food-Einzelhandel nach diesen Alterskategorien differenziert. "Diese Differenzierung ist deshalb von Belang, da z. B. die Impfrate unter jüngeren Alterskohorten (noch) unterdurchschnittlich ist, gleichzeitig aber die einzelhandelsrelevanten Ausgaben in dieser Gruppe geringer als in älteren Konsumentengruppen ausfallen", erklärt Ernst Gittenberger, Forscher am IHaM. Ausgeklammert bleibt jedoch die etwaige Kaufzurückhaltung der geimpften Bevölkerung angesichts der aktuell sehr angespannten Covid-19-Situation.