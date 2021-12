Ikea: Kallax im "Lager nebenan"

Ikea kooperiert mit Storebox, um das Click&Collect-Angebot zu erweitern.

Bei Ikea boomt der Onlinehandel, nicht nur im Lockdown. Um die Möbel und Einrichtungsgegenstände besser zu den bestellenden Kunden zu bringen, hat der schwedische Shop zuvor mit Rewe International kooperiert. Nun wurde die Lieferung zu den Selfstorage-Lagern von Storebox in Wien erfolgreich getestet und der Rollout für alle Lagereinheiten in Österreich startet. In der Testphase haben 1.000 Kunden den Service genutzt, durch den die Bestellung rund um die Uhr abgeholt werden kann.