Nach dem Vorbild in europäischen Metropolen wie London, Kopenhagen oder Amsterdam startet ausgerechnet in Vorarlberg Ikeas erstes Planungsstudio losgelöst von einem Einrichtungshaus.

IKEA

Bewusste Entscheidung für Standort im Westen Österreichs

IKEA

Auf rund 600 Quadratmetern erleben Ikea-Kunden ein einzigartiges, international bewährtes Konzept des Planungsstudios erstmals in Österreich.

Ikea in Österreich Seit über 40 Jahren ist das schwedische Möbelunternehmen Ikea mittlerweile auch in Österreich vertreten: In 8 Einrichtungshäusern, 2 Logistikzentren, 9 Abholstationen und diversen Services, wie z. B. Click & Collect, arbeiten rund 3.200 Ikea Mitarbeiter.

Es wird mit gelernten Erlebniswelten gearbeitet, wer das neue Planungsstudio von Ikea im Messepark Dornbirn betritt wird aktiv an ein klassisches Ikea-Einrichtungshaus erinnert: Der Weg führt durch Musterzimmer mit Ideen für Küche und Schlafzimmer zum Erleben und Anfassen. Im hinteren Bereich ist der große Planungsbereich installiert, vor Ort sind rund 20 Mitarbeiter beschäftigt und helfen bei der Konzeption von Küche und Schlafzimmer. Es können jedoch Wunschprodukte aus dem gesamten Sortiment bestellt werden – von Teelichtern bis hin zum Pax-Schrank.Auf rund 600 Quadratmetern wird hier ein einzigartiges, international bewährtes Konzept in Österreich erstmals umgesetzt. "Auch wenn im Planungsstudio nicht eingekauft werden kann – wir liefern alle Artikel aus dem Sortiment direkt nach Hause oder an die neue Ikea-Abholstation in Wolfurt. Außerdem bieten wir einen bequemen Montageservice an", fasst Maimuna Mosser zusammen. Sie ist Country Business Development & Transformation Managerin bei Ikea. Planungstermine sind online buchbar, aber auch spontane Besuche sind möglich.Für das erste Ikea Planungsstudio in Österreich wurde dezidiert der Standort in Vorarlberg gewählt: "Wir haben im Messepark Dornbirn einen neuen Ort der Begegnung geschaffen, an dem wir unseren Kunden noch mehr Unterstützung bieten können. Das neue Ikea Planungsstudio ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, zukünftig mehr in die Städte und in pulsierenden Metropolregionen zu expandieren", erklärt Maimuna Mosser.Das Rheintal als starker Wirtschaftsraum war für Ikea das entscheidende Argument, im Westen Österreichs zu starten. Seit der offiziellen Bekanntgabe im Juli konnte in kurzer Bauzeit ein Planungsstudio mit zahlreichen Musterzimmern zur Inspiration und hohem Erlebnisfaktor geschaffen werden. Die 600 Quadratmeter große Fläche im zweiten Obergeschoß im Messepark wurde in bester Zusammenarbeit mit regionalen Handwerkern ausgebaut. Erfreut über das neue Ikea-Planungsstudio zeigt sich Burkhard Dünser, Geschäftsführer vom Messepark Dornbirn: "Das Konzept des Planungsstudios passt sehr gut zu uns in den Messepark, ein tolles neues Angebot. Wir sehen Ikea als Bereicherung für die gesamte Region."Pünktlich zur Eröffnung des Ikea Planungsstudios in Dornbirn ist auch die Ikea Abholstation von Feldkirch nach Wolfurt, und damit in unmittelbare Nähe des Planungsstudios, umgezogen. Ikea-Kunden können sich ihre online und jetzt auch im Planungsstudio bestellte Ware um 10 Euro zu der Abholstation in der Senderstrasse 26 liefern lassen und dort abholen.