Ikea/Rewe International: Kallax goes Billa

Gemeinsam mit dem Lebensmitteleinzelhändler testet das Einrichtungshaus den Abholservice "Click & Collect in deiner Nähe".

In Ranshofen bei Braunau, Saalfelden und St. Johann im Pongau können Kunden ab sofort online bei Ikea shoppen und ihren Einkauf auf dem Parkplatz eines Billa Marktes abholen. Dabei werden die Waren von einem Ikea Lieferwagen direkt ausgeliefert. Die Idee dahinter ist einfach: "Billa Märkte gibt es überall in Österreich. Es gibt aber nur sieben Ikea Einrichtungshäuser. Manche Kunden müssen einen weiten Weg auf sich nehmen, um zu uns zu kommen. Das ändert sich jetzt: Beim nächsten Billa Einkauf können Kunden zusätzlich zu ihren Lebensmitteln ihre online-bestellten Ikea Einkäufe mitnehmen", erklärt Maimuna Mosser, Country Business Development & Transformation Manager und Mitglied der Geschäftsleitung bei Ikea Österreich.

Auch Julia Stone, Direktorin Billa Merkur Österreich Digital & Innovations, ist von der erfolgreichen Zusammenarbeit überzeugt: „Unser Click & Collect Angebot in über 140 Filialen – und bis Ende des Jahres an rund 400 Standorten – wird von unseren Kunden sehr gut angenommen. Deshalb freuen wir uns, in Zusammenarbeit mit Ikea, das Click & Collect Service in drei unserer Testfilialen zu erweitern, um den Kunden den Alltag einfacher und stressfreier zu gestalten.“



Zunächst wird das Service nur an den drei Standorten in Salzburg und Oberösterreich getestet. Anschließend soll es österreichweit ausgerollt werden.