Ikea eröffnet noch im heurigen Jahr im Villacher Einkaufszentrum Atrio und im Wiener Neustädter Fischapark ein Planungsstudio.

Im Dornbirner Messepark und im St. Pöltner Traisenpark ist Ikea bereits mit einem Planungsstudio vertreten. Am 12. November 2021 gesellt sich nun im Villacher Atrio ein weiteres dazu, Anfang Dezember 2021 eröffnet dann jenes im Fischapark in Wiener Neustadt. Diese haben Showroom-Charakter, bieten aber auch digitale Inspiration und Services auf kleinem Raum sowie individuelle Beratung. Die Produkte werden direkt vor Ort bestellt und nach Hause oder zu einer Ikea-Abholstation geliefert. Eine Mitnahme der Artikel ist jedoch nicht möglich.Mit einer Größe von rund 600 bis 800 Quadratmetern ist das Ikea Planungsstudio außerdem deutlich kleiner als ein Einrichtungshaus. Der Fokus auf der Ausstellungsfläche liegt auf Küchen, Schlafzimmer und Stauraumlösungen."Coole neue Services im Shopping-Center sind heutzutage mehr denn je gefragt. Das innovative, urbane Konzept von Ikea passt sehr gut in den Shopmix unserer Malls und nutzt die Besucherfrequenz, um näher an die Kundinnen und Kunden zu kommen", erklärt Christoph Andexlinger, COO von SES Spar European Shopping Centers.