Ins insgesamt zehn Spots erklärt die Bäuerin pointiert, warum sie bei dem Online-Supermarkt bestellt.

"Trinkt die Bäuerin zu viel Bier, ist in drei Stunden Nachschub hier", so lautet eine der "Bauernweisheiten", mit denen gurkerl.at auf seine Angebote aufmerksam machen will. Insgesamt zehn Spots präsentiert der Online-Supermarkt zum Auftakt seiner neuen 360-Grad-Imagekampagne. Pointiert präsentiert werden die zehn Bauernregeln von Schauspielerin Lieselotte Graf als rustikale Bäuerin.











"Der Alltag wird immer stressiger. Außerdem ist durch die Pandemie das Bewusstsein darüber gestiegen, wie wertvoll Zeit mit den Liebsten ist. Umso wichtiger ist es uns, mit unserem Service unsere Kund:innen in vielen Punkten zu unterstützen und ihnen mehr Zeit für Familie und Freunde zu schaffen. Diese Vorteile streichen wir in unserer neuen Imagekampagne mit Augenzwinkern hervor", sagt Maurice Beurskens, CEO von gurkerl.at. Die Kampagne soll im Juli und August von weiteren Marketingaktivitäten im analogen und digitalen Bereich ergänzt werden.



