Migros: Migros testet Straßen-Lieferroboter

Migros

Migros autonomer Transporter beliefert Mitarbeiter auf einem Firmencampus bei Luzern.

Migros bringt gemeinsam mit dem Startup Loxo ein autonomes Lieferauto auf die Schweizer Straßen. Das Gefährt soll über 60 Einkaufstüten fassen und in einem ersten Schritt einen Firmencampus versorgen.

Der Schweizer Händler Migros testet einen autonomen Lieferservice. In einem ersten Schritt will Migros einen Firmencampus in Ebikon bei Luzern aus einer 500 Meter entfernten Filiale heraus belief