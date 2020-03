Sachlich statt Panikmache - CASH.at berichtet ab sofort tagesaktuell über das Coronavirus und dessen Auswirkungen auf die Branche.

Im Dezember 2019 wurden in China erstmals Krankheitsfälle gemeldet, die durch SARS-CoV-2, so der Name des Erregers, ausgelöst wurden. Mittlerweile hat das neuartige Coronavirus auch Österreich erreicht; derzeit gibt es hierzulande 16 bestätigte Erkrankungen (Stand 2.3.2020/14:15 Uhr). Da dies erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und auch auf die Konsumgüterbranche und den Handel hat, wollen wir Sie auf CASH.at über das aktuelle Branchengeschehen auf dem Laufenden halten.Um Ihnen eine fundierte Informationsanlaufstelle zu bieten, haben wir alle Infos rund um die handelsrelevanten Auswirkungen des Coronavirus auf unserer E-Special-Seite, die wir täglich updaten werden, zusammengefasst. Ausführlichen Hintergrundinformationen finden Sie zudem mit einem Klick auf der Startseite von CASH.at.