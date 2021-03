In eigener Sache: CASH startet mit Podcasts

News und Informationen, Hintergründe und Unterhaltsames aus Handel und Industrie gibt es ab sofort auch im neuen Podcast-Format des CASH Handelsmagazins. Gleich hineinhören!

Das CASH Handelsmagazin beschreitet neue Kanäle. Ausgestattet mit einem Top-Tonstudio und zahlreichen Ideen für frische Info-Formate liefert die Fachredaktion nun auch Beiträge, Interviews, Hintergrundstorys und unterhaltsame Wochenrückblicke als Podcast.

CASH Den Start macht Gregor Herzog, Geschäftsführer von GS1 Austria. In der ersten Podcast-Episode geht er gemeinsam mit CASH-Chefredakteurin Margaretha Jurik der Frage nach: Rückverfolgbarkeit, wer profitiert davon?

Außerdem startet CASH am Donnerstag mit dem beliebten Wochenrückblick von Willy Zwerger, der ab diesem Zeitpunkt sowohl schriftlich als auch "zum Hören" verfügbar ist. Sie finden die CASH Podcasts auf der neuen Podcast-Bühne auf cash.at und auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Google Podcasts, Deezer und Apple Podcast.



Wenn Sie Interesse an einer Podcast-Kooperation haben, wenden Sie sich bitte an unser Anzeigen-Team. Martina Rosenauer oder Susanne Wernbacher-Pretsch stehen Ihnen für Fragen dazu gerne zur Verfügung.

CASH Podcast, Ihr Wissensvorsprung für die Ohren.