Die CASH Abo-Familie ist mit dem neuen Digital-Abo nun endlich komplett: Mit CASH+ und dem CASH Priority Abonnement ist das Fachmagazin nun breit im Subscription-Segment aufgestellt und setzt weiterhin starke Zeichen für die Zukunft.

Wissensvorsprung ausgebaut

Das Neue Abonnement im Überblick:

Mit dem CASH Digital-Abo bekommen Sie das aktuelle E-Paper am Erscheinungstag, zusätzlich erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf das E-Paper-Archiv und das Marktreport-Archiv.

Sie bekommen außerdem das Newsletter-Paket inklusive des neuen CASH Podcast Newsletters am Freitag und Zugriff auf alle CASH+ Artikel, die wichtigsten Inhalte für Ihren Informationsvorsprung für 59 Euro im Jahr.

2021, mitten im Pandemie-Geschehen, startete CASH mit den Premium-Inhalten auf der Plattform cash.at, um den Usern einen Wissensvorsprung mit Mehrwert zu bieten. Gerade in Zeiten der Krise war das Bedürfnis nach fundierter und qualitativer Berichterstattung auf einer verlässlichen Online-Branchenplattform wie cash.at spürbar. Der Aufbau der CASH+ Community schritt schnell voran, mittlerweile haben 7.500 Userinnen und User das Newsletter-Angebot, sogar über 8.000 den neuen Podcast-Newsletter und über 3.400 Menschen aktiv die CASH+ Inhalte abonniert.CASH startete eine weitere Online-Offensive: Das Newsletter-Paket wurde weiter ausgebaut, Podcast-Interviews und Online-Talks kamen dazu und seit Jänner 2022 wurde auch das Abonnement-Modell auf neuesten Stand gehoben: Mit dem CASH Priority Abonnement bekommen die Leserinnen und Leser ihr Print-Magazin durch die Priority-Zustellung der Post nun pünktlich am Erscheinungstermin des CASH Magazins oder innerhalb von drei Werktagen. Mit dem CASH Digitalabo ist die Abofamilie nun komplett.Als CASH Priority Abonnentin oder Abonnent erhalten Sie zusätzlich das druckfrische CASH Magazin am Erscheinungstag oder längstens drei Werktage später auf Ihren Tisch. Im Preis von 79 Euro ist das Digitalabo mit allen Vorteilen selbstverständlich enthalten.Alle weiteren Informationen finden Sie hier: