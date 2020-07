... an der Spitze des LEH, wie die Strukturdatenerhebung von Nielsen für 2019 zeigt. Seit Jahren rückt Spar in Sachen Marktanteile näher an Rewe International heran, 2020 hatten die Salzburger bereits Phasenweise die Nase vorn. Für 2019 gilt aber nach wie vor: Rewe International vor Spar und Hofer.