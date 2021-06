In eigener Sache: Das Juni-CASH ist da!

Die ganze Welt spricht von Alternativen in der Lebensmittelherstellung: Wer pflanzt Fleischfresser? Ein Essay.Jasmin und Carmen Klammer sind überzeugt, dass fleischlos nicht gleich gesünder ist.Überraschenderweise liefern gerade Fleischproduzenten die vielversprechendsten Alternativen zu Fleisch.Pflanzenbasierte Produkte können Fleischkonsum ergänzen oder ersetzen, was meinen die Konsumenten zu Geschmack und Inhalt?Chrstioph Thomann erläutert, was ab sofort aus Insekten hergestellt werden kann, und warum das gerade in Österreich Sinn macht.