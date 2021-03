In eigener Sache: Das März-CASH ist da!

Die gesamte Ausgabe auf einem Blick



Können Sie mich hören?Bühne frei für ZukunftsgestalterWie die Cloud das E-Commerce-Geschäft revolutioniertStandortgerechte Produktion ist notwendigDas Einwegpfand sorgt seit geraumer Zeit für erhitzte Gemüter, aber selten für neue Impulse. CASH hat Experten, Händlern, Industrievertretern und Politikern Ansätze entlockt, wohin die Reise rund ums Plastik gehen kann und muss.Damit Circular Economy funktioniert, müssen Hersteller ihre Folien, Gebinde und Behältnisse durchdacht entwerfen. CASH hat bei einigen Markenartiklern nachgefragt, wie sie das anstellen.Umweltfreundliche Herstellung und Nachhaltigkeit von Verpackungen sind nicht dasselbe, weiß Teresa Mischek-Moritz, Geschäftsührerin von ECR Austria. Sie spricht im CASH-Interview darüber, wie beides vereint werden kann und gibt einen Ausblick, was sich am Verhältnis zu Plastik ändern könnte.Man mag zum Einwegpfand stehen wie man will, Fakt ist, dass die umstrittene Bepfandung von Getränke-PET-Flaschen nur rund ein Sechstel des eigentlichen Plastikproblems abdeckt. CASH hat sich im Ministerium, in der Wiener Stadtpolitik und bei den Sammelsystemen umgehört.Für die Circular Economy gibt es ambitionierte Ziele - wie diese erfüllt werden sollen, ist umstritten. Christian Abl, Geschäftsführer des Umweltmanagement- und Recycling-Unternehmens Reclay, spricht im CASH-Interview über das Sammelsystem der Zukunft, seine Einschätzung der Gesetzesnovelle und spannende Werkstoffe mit Potenzial.Wer sich die Einwegpfand-Thematik im Handel genau ansieht, kommt um die teuflischen Details bei der Umsetzung nicht herum. Denn alle Bemühungen rund um Pfand und Sammelsysteme zementierten doch nur Plastik in allen Facetten ein. Gibt es einen Ausweg?Die Diskussion rund um das Einwegpfand bei Plastikflaschen treffe gerade einmal ein Sechstel der wahren Problematik, meint Manfred Tacker, Leiter des Fachbereichs Verpackungs- und Ressourcenmanagement am FH Campus Wien. CASH bat ihn zum umfassenden Interview.