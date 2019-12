In eigener Sache: Die großen Interviews 2019

Fast ist es schon wieder vorbei, das Jahr 2019, das für CASH ein ganz besonderes war. Wir haben nämlich nicht nur unseren 35. Geburtstag gefeiert, sondern uns auch von unserer langjährigen Chefredakteurin Silvia Meißl verabschiedet.

Sie hat die Branche fast 30 Jahre lang begleitet und sich Ende Juni in den wohlverdienten Ruhestand zurückgezogen. Außerdem haben wir unser Team neu aufgestellt, werden uns im Jänner erneut verstärken und damit voller Elan ins Jahr 2020 starten.

Was uns die Manager aus Handel und Industrie sowie Politiker und Marktmacher im Jahr 2019 alles erzählt haben, was sie beschäftigt hat und welche Pläne Realität geworden sind, das können Sie in unseren zahlreichen Interviews nachlesen, die wir hier nochmal für Sie zusammengefasst haben. Klicken Sie sich durch unsere einzelnen Ausgaben und lassen Sie das Jahr gemeinsam mit uns Revue passieren. Wir freuen uns, Sie auch 2020 begleiten zu dürfen und sind schon jetzt gespannt auf alles, was Sie uns erzählen werden.



Wenn Sie wissen wollen, was die Branche heuer sonst noch so bewegt hat, dann klicken Sie sich doch auch durch unseren Jahresrückblick. Wir haben die spannendsten Ereignisse für Sie zusammengefasst.