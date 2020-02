In eigener Sache: E-Specials bei CASH

Seit Anfang Februar setzt die CASH.at-Redaktion regelmäßige Themenschwerpunkte - exklusiv und online. "Mobilfunk im Handel" macht den Anfang.

Neben aktuellen News, neuen Produkten und Läden, interessanten Interviews und Kommentaren sowie brisanten Personalwechseln sind auf cash.at ab sofort auch eigene E-Specials zu finden. Das sind redaktionelle Online-Beiträge zu monatlich wechselnden Themen. Die E-Specials werden vorab u. a. in der Print-Ausgabe von CASH angekündigt. Gestartet wurde Anfang Februar mit dem Schwerpunkt "Mobilfunk im Handel" , denn wer hierzulande einen Handytarif sucht, hat die Auswahl zwischen 38 Anbietern, darunter auch vier Händler, die ihr Non-Food-Sortiment erweitert haben. Was das heißt? Ganz einfach: Retail is calling.