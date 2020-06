Die Chefredakteure des Manstein Verlags sprechen am 1. Juli 2020 über das Thema "Corona als Challenge - der Weg zum Comeback".

Covid-19 hat in den letzten Wochen unser Leben auf den Kopf und viele Branchen vor große Herausforderungen gestellt. Die einen mussten monatelang ihre Geschäfte geschlossen halten und ihren Betrieb einstellen, andere produzierten Tag und Nacht. Und jetzt? Wie geht es weiter? Gibt es CASH am HORIZONT?Beim Fachmedientalk der Erste Bank und des Manstein Verlags am 1. Juli diskutieren die Chefredakteure des Manstein Verlags aus den Branchen Touristik, Hotellerie, Gastronomie, Textilhandel, Lebensmittelhandel und Konsumgüterindustrie sowie bei Medien und Werbung über diese Fragen und berichten, wohin die Reise gehen kann. Es informieren(traveller),(Horizont),(Hotel & Touristik),(textilzeitung) und(CASH). Herausgeberinmoderiert.Seien Sie dabei. Die Erste Bank und der Manstein Verlag laden Sie herzlich zum kostenlosen Fachmedientalk ein.1. Juli, 14:00-15:00 UhrWebinar/Digital Talk