Sie alle können beim größten Branchentreffen des Landes von 28. bis 30. Juni digital mit dabei sein.

Bald ist es wieder so weit: Beim CASH Handelsforum treffen sich bereits zum 36. Mail die Entscheidungsträger aus Handel, Industrie und Dienstleistern - heuer erstmals in St. Wolfgang im Salzkammergut. Die Vorträge der Top-Speaker, darunter Star-Philosoph Richard David Precht oder CEO der Kadewe Group, André Maeder, können Sie jedoch auch vom Büro oder sogar vom Homeoffice aus mitverfolgen. Beim Live-Stream verpassen Sie keinen Moment der Branchenveranstaltung, Sie können auch via CASH-Handelsforums-App Fragen direkt an die Speaker stellen und mit den Teilnehmern in Kontakt treten. Das Motto: "Die Zukunft ist jetzt! Mut fassen, anders denken." Hier geht es zur Anmeldung.