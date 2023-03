Die Branchenplattform cash.at des CASH Handelsmagazins zündet das nächste Qualitätslevel: ab 30. März 2023 gibt es dazu das neue CASH+ Digitalabo zum Kennenlernpreis.

Ihre Fachplattform cash.at hat sich seit vergangenen Jahr ordentlich in Form gebracht, Inhalte aufgefettet und Hintergründe vertieft. Dazu gibt es wie gewohnt die Top News aus Handel, der FMCG-Industrie und den vorausgelagerten Branchen, Gastkommentare von Experten, Podcasts mit spannenden Persönlichkeiten, Rankings und Bildergalerien, exklusive Interviews, Studien und vieles mehr. Dieses deutlich ausgebaute Content-Portfolio wird im Zuge der qualitätsvollen Digitalisierungsoffensive des Manstein Verlags in ein Subscription Modell übergehen und zieht damit der HORIZONT-Mediengruppe nach, die diesen Schritt bereits im vergangenen Jahr erfolgreich gesetzt hat. CASH+ ist nun Ihre Info-Marke für den exklusiven Wissensvorsprung Ihrer Branche.Dazu startet jetzt ab 30. März das neue CASH+ Digitalabo zum Einstiegspreis von € 99,-Damit können Sie 12 Monate langCASH-Chefredakteurin Margaretha Jurik dazu: "Wir führen unseren Qualitätsweg in Ihrem Sinne und unserer Vision fort: Wir stellen beinahe alle unsere Online-Inhalte hinter eine Bezahlschranke. Das betrifft sämtliche CASH+ Inhalte auf der Website, das E-Paper sowie sein Archiv. Wir liefern unsere journalistische Sorgfalt nicht umsonst, trauen uns einen Schritt vorwärts, und hoffen, Sie als wertschätzende Leserinnen und Leser auf unserer (Web-)Seite zu haben."