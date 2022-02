In eigener Sache: Neu: CASH News Podcast

CASH erweitert das Newsletter-Angebot. Ab 25. Februar gibt es nun jeden Freitag die wichtigsten Newsmeldungen der Woche zusammengefasst im CASH Newscast zum Hören. Die CASH Newsletter landen ab heute, 21. Februar, montags, dienstags und donnerstags in Ihrem Posteingang.

Stillstand kennen Handel und Industrie genauso wenig wie wir. Damit Sie künftig noch besser informiert sind, baut CASH abermals das News-Angebot aus. Ab 25.02. flattert jeden Freitag um 15.00 Uhr der "CASH News Podcast" oder kurz CASH Newscast, der wöchentlichen Podcast-Newsletter mit den wichtigsten Meldungen der Woche in Ihr Postfach. Zum Wochenausklang können Sie so ganz bequem auf dem Weg nach Hause die letzten Tage noch einmal nachhören.



Mit dem neuen Angebot passen wir auch die Versandzeiten des regulären CASH Newsletters an. Ab sofort erhalten Sie den kompakten Nachrichtenüberblick immer am Montag, Dienstag und Donnerstag jeweils wie gewohnt um 18 Uhr. Unser Top-Aktuell Newsletter bleibt in seiner bewährten Form bestehen.