Mit dem Launch des CASH Podcasts gibt es nun auch Willys Wochenrückblick nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Hören. Pfiffig, pointiert und mit Augenzwinkern wie immer packt er dabei die Ereignisse der vorangegangenen Woche bei der Wurzel.

CASH Podcast: Willys Wochenrückblick - Folge 6

Wir haben es Anfang der Woche schon stolz in die Welt hinaus posaunt, CASH gibt es nun auch als Podcast zum Hören. Neben spannenden, überraschenden und unterhaltsamen Einblicken in die Branche sowie interessanten Interviews mit Vertretern der Handels- und Markenartikel-Landschaft gibt es ab sofort auch eines unserer beliebtesten Formate für die Ohren: Willys Wochenrückblick.Jeden Dienstag blickt Willy Zwerger, Stv. Chefredakteur von CASH, auf die bemerkenswertesten Entwicklungen und Ereignisse in der vorangegangenen Woche zurück - weit über die Handelsbranche hinaus - packt diese bei der Wurzel und verfeinert sie mit Pointen, Bonmots und Augenzwinkern. Zum Lesen ein Genuss, zum Hören aber auch. Entscheiden Sie selbst. Zu hören gibt es Willys Wochenrückblick auf Spotify, Google Podcasts, Deezer, Apple Podcast oder direkt auf cash.at - jeden Dienstag eingebettet in den Online-Beitrag oder zusammen mit allen CASH-Podcast-Folgen auf unserer Podcast-Bühne Viel Spaß dabei und wir hören uns ...Ihr CASH-(Podcast-)Team