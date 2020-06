In eigener Sache: Wir ziehen um!

Ade Perchtoldsdorf, hallo Wien. Ab 1. Juli ist der Manstein Verlag im Euro Plaza zu finden.

2020 ist ein aufregendes Jahr. Vieles ist anders als sonst, vieles neu. Auch unsere Arbeitsplätze. Anfang des Jahres noch in unserer vertrauten Redaktion in Perchtoldsdorf, zogen wir uns mit Mitte März ins cornabedingte Homeoffice zurück. Und jetzt? Jetzt zieht der gesamte Manstein Verlag mit 1. Juli nach Wien um, genauer gesagt in den Euro Plaza 5, Gebäude J1. Nach fast 30 Jahren tauschen wir Vorstadt-Flair gegen Großstadt-Feeling, altbekannte Winkel gegen moderne Büroräumlichkeiten. Ein neuer, spannender Abschnitt in der Verlags- und Magazin-Geschichte beginnt. Wir freuen uns auf den Neustart und darauf, Sie und Euch bald in unseren neuen vier Wänden begrüßen zu dürfen.Die genaue Anschrift:Euro Plaza 5Gebäude J1Kranichberggasse 41120 Wien.