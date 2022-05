Johannes Brunnbauer

Auch bei der YBF 2022 gibt es Inputs, Vorträge, aber auch die beliebten Gruppenarbeiten für die High Potentials und Führungskräfte von morgen.

Das CASH-Veranstaltungsformat für High Potentials findet am 28. Juni 2022 in Wien statt. Der Titel der 21. Young Business Factory lautet: "Erfolgsfaktor Resilienz" und bietet an einem Tag ein dichtes und inhaltsreiches Programm mit Praxisbezug für die jungen Führungskräfte von morgen.

Noch vor dem Sommer können die High Potentials und Nachwuchsführungskräfte aus Handel, Industrie und Dienstleistung ihren Wissensspeicher auffüllen. Nach zwei Jahren Pause ist endlich wieder Zeit für eine analoge Young Business Factory mit persönlicher Netzwerkmöglichkeit. Das CASH-Veranstaltungsformat für High Potentials findet am 28. Juni 2022 in Wien statt.





Wir haben der Veranstaltung ein paar frische Assets verpasst: Neues Format, neue zentrale Location und neue Möglichkeiten. Was bleibt sind: die beliebten Workshops, der Wissensvorsprung durch Top-Vorträge, der enorme Praxisbezug und jede Menge Spaß.

Wir haben der Veranstaltung ein paar frische Assets verpasst: Neues Format, neue zentrale Location und neue Möglichkeiten. Was bleibt sind: die beliebten Workshops, der Wissensvorsprung durch Top-Vorträge, der enorme Praxisbezug und jede Menge Spaß.