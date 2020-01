Um für die vielen Herausforderungen in einer bewegten Branche gut gerüstet zu sein, verstärken die beiden Fachredakteurinnen Christina Grießer und Daniela Purer seit 1. Jänner 2020 das CASH Redaktionsteam.

Sie werden schwerpunktmäßig den Online-Auftritt des Handelsmagazins verantworten, mit ihrer Expertise aber auch bei der Produktion der nach wie vor monatlich erscheinenden Printausgabe mitwirken. Christina Grießer wechselte aus der PR in den Journalismus. Zuletzt betreute und unterstützte sie in der Agentur Alba Communications nicht nur Kunden bei der Öffentlichkeitsarbeit, sie schrieb auch für das Online Magazin der Oberbank „Jetzt Wohnen“ und war Chefin vom Dienst für das S Magazin. Daniela Purer war nach dem Abschluss ihres Studiums der Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien unter anderem für das Branchenmagazin MedienManager des Albatros Media Verlags tätig. Seit 2011 ist sie freiberuflich für die Niederösterreichischen Nachrichten in Mödling unterwegs. Wir freuen uns über die Verstärkung und sind froh, mit einem engagierten und professionellen Team ins Jahr 2020 zu starten.