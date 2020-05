– funktioniert dabei aber völlig anders. Wenn Personen im Erfassungsbereich des SmartDomes erkannt werden, spielt dieser eine Sprachnachricht wie "Bitte achten Sie auf den Sicherheitsabstand von anderthalb Metern". Das Gerät lässt sich schnell und überall installieren.

"Diese Gesundheitskrise erfordert, dass Technologieunternehmen schnell innovative Lösungen entwickeln, um in dieser dynamischen und sich entwickelnden Situation zu helfen", sagt Joe Budano, CEO von Indyme. "Unsere Kunden haben ihre Herausforderungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit mit uns geteilt, wir haben zugehört und diese einfache und schnell einsetzbare Lösung, welche die soziale Distanzierung fördert, ist das Ergebnis davon. In Situationen, in denen eine Ansammlung von mehr Menschen die Lage nur noch schlimmer machen würde, können Technologielösungen wie SmartDome Leben retten", so Joe Budano, CEO von Indyme.