monticellllo - stock.adobe.com

Lange hat Aldi gezögert. Jetzt sieht sich der Discounter gezwungen, angesichts zahlreicher Preiserhöhungen der Hersteller seinerseits die Ladenverkaufspreise anzuheben. In dieser Woche erhöht der Discounter so viele Preise wie seit Jahren nicht mehr. CASH hat in Österreich nachgefragt.

Jetzt geben Aldi Süd und Aldi Nord zahlreiche Preiserhöhungen der Hersteller an den Endverbraucher weiter. Die Erhöhungen ziehen sich durch nahezu sämtliche Warengruppen und falle